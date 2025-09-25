特朗普承諾不讓以吞並約旦河西岸，可信嗎？

9月18日，在加沙城以西的沿海公路上，人們運載著生活用品，匯入人潮向南撤離。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／據新華網報導，美國總統特朗普日前在和埃及、沙特等國領導人會談時提出一項加沙和平計劃，並承諾他不會讓以色列吞並約旦河西岸。與此同時，以色列軍隊繼續在加沙城開展行動，目前估計已有約70萬巴勒斯坦人從加沙城撤離至加沙地帶南部。



未來幾天取得“突破”？



據多家媒體報導，特朗普23日在與埃及、沙特、卡塔爾、約旦等8國領導人會談時提出“21點中東和加沙和平計劃”。特朗普向這些領導人承諾，他不會讓以色列吞並約旦河西岸。



美國中東問題特使威特科夫24日說：“我認為這解決了以色列的關切，也解決了該地區所有鄰國的關切。我們滿懷希望，甚至可以說很有信心，在未來幾天能夠宣布某些突破。”



俄新社24日援引消息人士的話報導稱，美方計劃列出了一系列條件，比如釋放所有剩餘被扣押人員、永久停火、以色列軍隊逐步從加沙撤離，以及部署一支由巴勒斯坦人和來自阿拉伯和伊斯蘭國家的士兵組成的安全部隊等。阿拉伯和伊斯蘭國家將為加沙地帶的重建及新行政機構提供資金。巴勒斯坦民族權力機構也將被允許“在一定程度上”參與加沙事務。



消息人士還指出，阿拉伯國家領導人向特朗普提出了批准該計劃的條件，包括要求以色列不得吞並約旦河西岸和加沙地帶的部分地區、不得占領加沙地帶並建設定居點、允許大幅增加對加沙的人道主義援助等。



70萬人撤離加沙城



就在美國和阿拉伯國家領導人會談“尋求突破”的同時，以色列軍隊在加沙城的行動也在持續推進。以軍24日發表聲明說，以軍在加沙城持續打擊“對以軍部隊構成威脅的巴勒斯坦武裝組織基礎設施”。



以色列媒體24日援引以軍的說法稱，目前估計已有約70萬巴勒斯坦人從加沙城撤離至加沙地帶南部。