無人機安全事件頻發　歐盟擬建“無人機墻”

5月23日，在比利時布魯塞爾，一名男子從歐盟總部大樓外經過。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月25日電／據新華網報導，歐盟擬於26日召開關於建立“無人機墻”的會議，旨在利用無人機系統進行防禦反制。連日來，波蘭、丹麥、挪威等歐洲多國相繼發生無人機相關事件，引發歐洲對自身安全和北約東翼局勢的擔憂。



本月早些時候，歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會全會上提出建設歐盟“東翼監測”機制，發展實時太空監測能力，並采納波羅的海國家的倡議建設“無人機防線”。



據路透社和俄羅斯《獨立報》等媒體報導，歐盟擬於26日召開關於建立“無人機墻”的會議，會議將由歐盟負責防務的高級官員庫比柳斯主持，商討在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、羅馬尼亞、波蘭、保加利亞以及丹麥上空建立“無人機墻”事宜。



安全事件頻發引擔憂



據多家外媒報導，歐洲多國近期密集發生無人機相關安全事件，是推動歐盟修建“無人機墻”的主要原因。



本月9日，大量無人機進入波蘭領空，波軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭政府稱無人機來自俄羅斯，俄方予以否認。北約方面則把這起事件視為“最大規模的北約領空遭侵犯”，12日宣布將啟動代號為“東部哨兵”的軍事行動，以強化北約東翼的防禦和威懾態勢。



22日晚，丹麥首都哥本哈根凱斯楚普國際機場因發現多架不明無人機暫停飛機起降約4小時。23日凌晨，挪威奧斯陸加勒穆恩國際機場也因發現不明無人機關閉約3小時。