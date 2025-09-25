中國民政部公布8起非法社會組織典型案例

中評社香港9月25日電／中國民政部25日公布了地方民政部門依法查處的8起非法社會組織典型案例。這些非法社會組織未經登記，擅自以社會團體名義或民辦非企業單位名義進行活動，有的擾亂市場管理秩序，有的造成不良社會影響，均被依法取締。



新華社報導，在“中國收藏品共享協會”案中，“中國收藏品共享協會”未經登記，擅自以社會團體名義進行活動。該非法社會組織設有組織架構，制定了組織“章程”，印制、發放《會員證書》；通過偷拍盜攝、惡意剪輯等手法進行虛假宣傳，公開宣稱其為“經政府有關部門登記註冊的合法社團”，並打著所謂“國字頭行業協會”的旗號，在網絡平台招募會員、收取會費，售賣服務和錢幣古玩等商品，具有較強的迷惑性。2024年9月，河北省廊坊市民政局依法對“中國收藏品共享協會”予以取締。



在“中國質量認證監督管理中心”案中，“中國質量認證監督管理中心”未經登記，擅自以民辦非企業單位名義進行活動。該組織對外宣稱其為國際性、公益性、學術性、專業性的品牌培育機構，設立“委員會”“協辦中心”等多個下屬機構，其中“委員會”設有專職理事、常務理事，並下設辦公室、秘書處、網絡部、推廣部、審核部、編輯部等多個部門。該組織冒充正規機構，面向社會公開招攬會員，並向相關企業頒發綠色食品、榮譽企業等證書、獎牌，擾亂了市場管理秩序，造成不良社會影響。2024年9月，北京市民政局依法對“中國質量認證監督管理中心”予以取締。



此次公布的案例還包括“中國室內空氣淨化協會”案、“中國國際東盟應急救援中心柳州支隊”案、“中國靈兒詩詞文化研究院”案、“上海市蘇商企業聯合會”案、“廣東藝術教育行業聯盟”案、“高校校友灣區大聯盟”案等。



民政部提醒有關機構和社會公眾，在與社會組織開展合作或參與其活動時，可通過“中國社會組織政務服務平台”（https://chinanpo.mca.gov.cn）、“中國社會組織動態”政務微信（微信號：chinanpogov）核實其身份；發現非法社會組織活動線索的，請及時向當地民政部門舉報。