彭博社：美國從聯合國創立者變為“破壞者”

中評社北京9月25日電／據新華網報導，彭博新聞社網站24日刊登文章《美國對聯合國的攻擊源於一場悲劇性的誤解》指出，美國總統特朗普23日在聯合國大會上的演講表明，美國已從聯合國的共同創立者變成“破壞者”。文章摘要如下：



和慣常的做法一樣，特朗普對聯合國不屑一顧。他在演講時冷笑著說：“我從聯合國得到兩樣東西，一個是糟糕的自動扶梯，一個是糟糕的提詞器。”他號稱結束了七場戰爭並指出：“遺憾的是，在所有這些事情上，聯合國甚至都沒嘗試提供幫助。”



這就是今天美國發出的聲音。美國，作為聯合國體系的共同創立者、東道國以及80年來的資助者，卻這樣對待聯合國。與會的各國代表表情冷峻，偶爾還能聽到有人倒吸涼氣。美國或許會像曾經拋棄國際聯盟那樣退出聯合國，或許不會。但美國已從這一體系的主要支持者變成了破壞者，這已經足夠糟糕了。



美國的這種轉變源於一種深刻的誤解。許多美國保守派，尤其是“讓美國再次偉大”（MAGA）一派，大多認同特朗普新任命的常駐聯合國代表邁克爾·華爾茲在其提名聽證會上對聯合國的描述：往好裡說，聯合國是一個沒有價值且臃腫的官僚機構，耗費美國納稅人的錢，炮製一些政治正確的空話，而不是去維護世界和平；往壞裡說，聯合國是一個充斥著反猶和反美情緒的污水池。



自重返橢圓形辦公室以來，特朗普宣布退出世界衛生組織、《巴黎協定》、聯合國教科文組織以及人權理事會等。國際危機研究組織的聯合國事務主任理查德·高恩表示，事實上特朗普喜歡這種現狀，因為這“符合他的世界觀，即少數大國處理真正重要的事務，小國則靠邊站”。而虛偽之處在於，他隨後將未能維持國際秩序的責任歸咎於聯合國，而非那些大國。



聯合國有一條不成文的座右銘：“聯合國的創立，不是為了將人類帶入天堂，而是為了把人類從地獄中拯救出來。”這正是特朗普、華爾茲以及MAGA一派所不理解的。特朗普不明白一個道理：不和諧的後果就是暴力，而在現代世界，暴力可能意味著核地獄。