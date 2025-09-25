韓統一部長：承認朝鮮國家地位非指永久分裂

中評社香港9月25日電／韓聯社報導，韓國統一部長官鄭東泳25日在中央政府首爾辦公樓舉行媒體記者座談會時就韓朝問題表示，韓朝雖在事實上已是兩個國家，但這並不意味著永久分裂。



鄭東泳表示，韓朝在事實上已是兩個國家，從國際法角度看亦是如此。至少有五六成韓國人認為朝鮮是一個國家，大多數國民承認朝鮮的國家屬性是當前的現實。鄭東泳同時強調，承認朝鮮的國家屬性並不等同於永久分裂，而是在實現統一的過程中產生的某種特殊關係下的暫時性承認。他指出，這是一種現實、務實的視角，也是對韓朝關係的靈活看待。現政府的施政任務中包括簽署“韓朝基本協定”，這本身就是對“兩國論”的承認。



不過，鄭東泳的表述與國家安保室室長魏聖洛當地時間23日在紐約舉行記者座談會時所強調的“政府不支援也不承認兩國論”明顯相左。可見，韓國外交、安全高層官員在兩國論問題上存在分歧。鄭東泳則將有關爭議定性為“無謂的爭論”，稱魏聖洛的意思或為“不承認韓朝是兩個敵對國家”。他同時表示，統一部與國防部、外交部、國家情報院之間可能存在觀點差異，但各部門正匯聚各種意見，形成合力，致力於儘快落實總統提出的恢復韓朝交流與對話，推動關係正常化，實現韓半島無核化的方針。



在無核化問題上，鄭東泳強調，當務之急是凍結朝鮮核武發展項目。他還斷言，不可能通過制裁迫使朝鮮放棄核武，朝核問題的突破口在於朝美首腦會談。