學習五糧液勾調技藝　台胞體驗宜賓酒文化

園區內巨大的五糧液酒瓶模型（中評社 邱姿爽攝） 中評社宜賓9月26日電（實習記者 邱姿爽）“在宜賓，喝五糧液就跟喝水一樣”當地人的打趣勾起了台灣自媒體人們的好奇心。9月25日下午，2025“秋游四川”台灣自媒體人參訪團走進宜賓五糧液集團，溯源白酒文化脈絡，沉浸式學習白酒勾調工藝，用鏡頭記錄兩岸共通的文化記憶。



在五糧液酒文化博物館內，台胞們在講解員引導下，依次參觀了不同展區。從陳列著各類五糧液產品的品牌廳，到收藏歷代酒器和體現五糧液千年傳承典故及詩詞的歷史廳，再到展現五糧液歷史發展沿革的發展廳，豐富的展品讓台胞們直觀瞭解到白酒從古代發展至今的歷史脈絡，以及五糧液在傳承與創新傳統釀酒文化過程中的實踐，感受中華傳統酒文化的深厚底蘊。



參訪團隨後來到了白酒勾調工藝體驗區，每張操作台上整齊陳列著酒杯、漏斗及3款度數相同卻風味迥異的基酒。講解員現場解析了五糧液“以酒調酒”的獨特工藝——這一技法通過組合不同年份、風格的基酒實現風味平衡，無需添加任何非自然發酵物質，是白酒成型的“畫龍點睛之筆”￼￼￼。



在講解員的指導下，台胞們按照“觀其色、聞其香、品其味、悟其格、感其美”五步品酒法依次品嘗面前的三款基酒。嘬酒時，舌尖輕觸酒液，一縷甘甜便在唇齒間悄然漫開；含酒小抿，酒香緩緩散開，醇厚感裹著味蕾，瞬間充盈口腔；待舉杯一飲而盡，高度數的酒液帶著猝不及防的辛辣直竄喉嚨，未及準備的人被嗆得鼻腔發麻，忍不住連連咳嗽。



品酒過後，台胞們循著指導反復調試配比，親身感受基酒選擇、比例調整到試樣優化的勾調過程，這一工藝堪稱“差之一滴失之千里”！現場多位台灣自媒體人手持拍攝設備，拍攝自己的勾調操作過程。



體驗結束後，台胞們在自行勾調的白酒瓶身簽上名字並帶走留念。據瞭解，此次台胞參訪五糧液集團，旨在通過實地體驗白酒釀造工藝，增進對中華優秀傳統文化的瞭解。而自媒體人的鏡頭記錄，也為這場文化交流活動搭建了更廣泛的傳播渠道，讓兩岸文化交流的瞬間得以更生動地呈現。