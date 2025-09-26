中評現場：香港國際中醫藥大會在港啟幕

“2025香港國際中醫藥大會”25日在香港會議展覽中心啟幕，主禮嘉賓為大會開幕剪綵（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月26日電（記者 盧哲）由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦的“2025香港國際中醫藥大會”25日在香港會議展覽中心啟幕。大會以“推動中醫藥高質量走向世界”為主題，匯聚了來自中國內地及港澳台地區、東南亞等“一帶一路”沿線國家和地區的近500位專家學者、行業領袖及企業代表及超過130家參展機構。



此次大會會期四天，由9月25日起至9月28日，期間將在香港會展中心舉辦博覽會、國際峰會、品牌推介會，通過稀有中藥材展覽、中醫藥文化體驗、中醫藥產品展銷、名醫講座等多元形式，展現中醫藥的實用價值與發展前景，吸引“政、產、學、研”各界代表參與，共商中醫藥國際化發展的新路徑與新機遇。並且會同步在香港不同社區開展義診服務，全方位展示中醫藥的文化魅力和發展成果，推動中醫藥在傳承中創新、在開放中發展，為促進人類健康福祉貢獻中國智慧與中國方案。



在當天的開幕式上，全國政協副主席梁振英，香港特別行政區政府政務司司長陳國基，中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華，外交部駐港特派員公署特派員崔建春，吉林省人民政府副省長孫簡，華潤集團總經理王崔軍，紫荊文化集團董事長許正中，國家中醫藥管理局綜合司司長賈忠武，醫務衞生局局長盧寵茂，紫荊文化集團總經理文宏武，上海實業集團董事長冷偉青，全國人大代表、香港中醫中藥界聯合總會會長李應生以及中國中藥協會秘書長王桂華共同擔任主禮嘉賓。多位中醫藥領域權威專家、外國駐港總領事出席共同見證。



紫荊文化集團董事長許正中在歡迎辭中表示，中醫藥是中華民族的瑰寶，凝聚著深邃的哲學智慧和數千年的實踐經驗。在香港這座融匯中西的國際都市，中醫藥不僅有著深厚的民眾基礎，更在特區政府的大力支持下，通過設立中醫醫院、建立中藥檢測中心、發展相關創新科技等舉措，不斷取得長足進步，並積極融入粵港澳大灣區中醫藥高地建設。本次大會，正是為了匯聚全球智慧，推動中醫藥的傳承與創新。他希望通過未來幾天的深入交流，推動開展政策對話、科技合作，使中醫藥為全人類的健康事業貢獻中國智慧、中國力量。



全國政協副主席梁振英致辭表示，香港的中醫藥體現了傳統理論和現代化社會治理實踐，香港的中醫藥界發揮了“一國”和“兩制”的雙重優勢，走出了自己的道路、發展出自己的體系。梁振英指出，香港的中醫藥已經形成一套完整和先進的體系，融入了全社會的醫療衛生和保健系統，是“完善中醫藥傳承創新發展機制”的良好示範。