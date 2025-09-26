梁振英：香港中醫藥界發揮了一國和兩制優勢

全國政協副主席梁振英致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月26日電（記者 盧哲）“2025香港國際中醫藥大會”25日在香港會議展覽中心啟幕。全國政協副主席梁振英在大會開幕典禮上致辭時表示，香港的中醫藥體現了傳統理論和現代化社會治理實踐。香港的中醫藥界發揮了“一國”和“兩制”的雙重優勢，走出了自己的道路、發展出自己的體系。香港的中醫藥已經形成一套完整和先進的體系，融入了全社會的醫療衛生和保健系統，是“完善中醫藥傳承創新發展機制”的良好示範。



梁振英表示，歷屆特區政府大力和持續支持中醫藥事業在人才培訓、檢測認證、知識產權維護、品牌建立和市場開發等各方面的發展，加強業界對中藥及相關產品的品質控制。在專利、藥材品種、商標、未披露商業資料、版權及註冊外觀設計等方面加強保護，並對侵權行為嚴格執法；在中成藥註冊方面，根據《中醫藥條例》，中成藥註冊須符合中藥就安全、品質及成效三方面的嚴格要求，做到放而不亂，管好而沒有管死。



在中醫藥走向國際、和各國傳統醫藥交流合作這個重大課題上，梁振英強調，要秉持文明互鑒的理念，堅持互補、互利的精神，加強溝通，促進相互學習，相互提高，努力共同構建人類衛生健康共同體。



“2025香港國際中醫藥大會”由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦，以“推動中醫藥高質量走向世界”為主題，匯聚了來自中國內地及港澳台地區、東南亞等“一帶一路”沿線國家和地區的近500位專家學者、行業領袖及企業代表及超過130家參展機構。