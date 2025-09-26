陳國基：助港成為中醫藥走向國際的橋頭堡

香港特區政府政務司司長陳國基在開幕典禮致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月26日電（記者 盧哲）“2025香港國際中醫藥大會”25日在香港會議展覽中心啟幕。香港特區政府政務司司長陳國基在開幕典禮致辭表示，香港發展中醫藥具有獨特的雙重優勢：既有祖國深厚的中醫藥文化資源和底蘊，也有與國際接軌的醫療體系、科研實力和營商環境。特區政府會整合這些優勢，轉化為發展動力，助力香港成為中醫藥走向國際的橋頭堡。



“2025香港國際中醫藥大會”由紫荊文化集團主辦、紫荊雜誌社承辦，以“推動中醫藥高質量走向世界”為主題，匯聚了來自中國內地及港澳台地區、東南亞等“一帶一路”沿線國家和地區的近500位專家學者、行業領袖及企業代表及超過130家參展機構。



陳國基在開幕典禮致辭表示，中醫藥是中華文化的瑰寶，千百年來守護人民健康。中醫藥不單是中華文化的重要載體，也是世界傳統醫藥的重要組成部分。國家一直高度重視中醫藥的傳承與創新，香港特區政府也積極配合國家戰略，全力推動中醫藥高質量發展。



陳國基說，香港發展中醫藥，具有獨特的雙重優勢：我們既有祖國深厚的中醫藥文化資源和底蘊，也有與國際接軌的醫療體系、科研實力和營商環境。特區政府會整合這些優勢，轉化為發展動力，助力香港成為中醫藥走向國際的橋頭堡。



“這次大會以‘振興傳統醫藥，造福人類健康’為主題，匯聚中外各地中醫藥的專業人才，透過交流合作與學術研討，共同推動中醫藥創新與發展。”陳國基說，香港特區行政長官在上星期發表了《2025年施政報告》，當中指出今年是香港中醫藥發展的重要一年︰香港中醫醫院以及政府中藥檢測中心永久大樓將於今年十二月起分階段投入服務；而香港第一份《中醫藥發展藍圖》也將於今年年底公布，為中醫藥發展勾畫清晰願景，以及制定具體策略。“我們會透過推進中西醫協作、電子紀錄互通等措施，持續深化中醫藥在醫療系統的角色。”