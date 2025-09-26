快評：馬科斯稱堅定奉行一中政策　聽言觀行

中評社快評／菲律賓總統馬科斯25日強調，台灣問題是中國內政，菲律賓是最早承認世界上衹有一個中國以及中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府的國家之一，菲方堅定奉行一個中國政策。



9月25日，中國駐菲律賓大使黃溪連辭行拜會馬科斯，馬科斯在涉台問題上做以上表述。中國駐菲律賓大使館網站25日發布了相關新聞稿。



一年多來，菲方多次在涉台問題上嚴重違背對中方所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，而遭中方嚴厲警告“不要玩火”。包括：去年1月15日，馬科斯在社交媒體“X”上發文“祝賀”賴清德當選。今年8月6日，馬科斯在訪問印度期間接受媒體採訪時宣稱若台海爆發衝突，“考慮到台灣跟菲律賓地理位置很靠近，菲律賓將無法置身事外”，將“調動一切資源介入”，云云。



今年4月，馬科斯簽令放寬菲官員與台灣官方往來限制。7月，菲美宣布強化軍事合作，美在菲部署中程導彈；日方向菲出售6艘護衛艦；軍演區域不斷北移逼近台海。等等。菲方動作頻頻，在涉台問題上觸碰到中方紅線，挑釁中方核心利益，形同玩火。



馬科斯25日在涉台問題上的最新表態，重申了菲方對中方所作的政治承諾，是一個負責任的表態和交代。因為菲方在涉台問題上出現過多次玩火行為，中方對馬科斯、對菲方勢將持續“聽言觀行”，嚴密監察。“不要玩火”的警告，不只是外交辭令，任何在台海問題上投機牟利的企圖，終將引火燒身。