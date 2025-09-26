聯儲局唱空美股　爆泡危機增

美股泡沫爆破的機會愈來愈高，就連美聯儲亦唱空美股。（大公報） 中評社香港9月26日電／美國聯儲局主席鮑威爾唱空美股，直指股票價格相當高。事實上，美國經濟下行、減息路線圖不明朗及企業頻發業績預警，預示美股觸頂回落。同時，英偉達動用千億美元投資ChatGPT開發商OpenAI，如同變相財政資助客戶購買其芯片，暴露出美企人工智能（AI）投資泡沫化問題，看來美國科技股噩夢將至。



大公報報導，聯儲局減息0.25厘，反映經濟動能轉弱，加上特朗普關稅政策影響，高通脹來勢汹汹，令聯儲局是否進一步減息，陷入兩難困局之中，亦對美股上升動能產生抑製作用。截至上周五（19日）止，道指、標指及納指今年分別上升8.8%、13.3%及17%，而同期反映全球市場表現的MSCI環球股市指數上升16.7%。換言之，美股三大指數之中，衹有納指能夠追貼環球股市表現，道指及標指走勢則跑輸全球，這情況是多年來所未見。



美股跑輸亞股 呈現由強轉弱



事實上，美歐資金流向包括內地A股、港股、韓股在內的亞洲股市，今年來強勁表現令人振奮，落後多時的A股也發力向上，令今年MSCI亞太指數累升22%，升幅高於標指約8個百分點，美股表現落後亞洲股市的幅度，為8年來最大，美股作為全球市值最大市場，規模高達60多萬億美元，竟失去領漲全球股市的地位，反映全球對持有美元股債金融資產信心下降，燃起持續拋售浪潮，估計美股表現落後全球股市的情況還會持續下去，估值高昂的美國科技股最為高危，相信升勢難以持久，呈現強弩之末，大調整將至。



資助客戶買芯片 英偉達受質疑



令人感到擔憂的是，美國科技企業呈現畏高跡象，投資者追貨有戒心，一方面是科技巨頭高管頻頻高位沽貨套現，如英偉達創辦人黃仁勳多番減持手上股份，釋放股份是到價的重要信號；另一方面是美國減息路線圖不明朗，鮑威爾形容最近下調聯邦基金利率0.25厘，屬於風險管理式減息。言下之意，在通脹壓力上升之下，美息未必一如市場預期大幅下跌。對高估值的美國科技股甚為不利，憂慮市場對減息預期過度樂觀。



此外，最近英偉達連串投資計劃受到市場質疑，削弱了市場投資信心，包括出資50億美元加入救助陷入財困英特爾，但相信無助重振美國製造業，更可能成為英偉達的負累；而英偉達動用千億美元與OpenAI合作投資AI基礎設施如數據中心，當中亦包括入股OpenAI，市場對此宗大交易也有很大保留態度，英偉達如同財政資助大客戶購買其芯片，反映美企AI投資泡沫化，無限量燒錢、追求人工通用智慧（AGI）極限的情況是不可持續，正在重蹈2000年科網狂潮的覆轍。

