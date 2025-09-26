恒生傳售地產貸款　匯豐罕見派員參與

恒生銀行的香港商業房地產的不良貸款金額約250億元。（大公報） 中評社香港9月26日電／大公報報導，據外電引述消息，匯豐控股（00005）罕見地直接插手處理旗下恒生銀行（00011）商業房地產不良貸款組合，並指示駐倫敦的負責人推動該進程。此舉反映外界對慢熱的香港地產行業感到愈發擔憂。該消息同時拖累恒生銀行股價，昨日收報114.5元，跌幅3.13%或3.7元，全日成交4.89億元；滙控亦下挫0.37%，收報107.1元，成交總額13.37億元。



香港樓市自2021年開啟下行周期，隨著新世界（00017）及英皇國際（00163）等地產商陸續陷入財困，行業債務壓力愈發突出，銀行業亦作出反應。有消息人士透露，滙控在大約兩個月前指示駐倫敦的全球首席企業信貸官和特別信貸部門負責人，以確保恒生銀行啟動出售房地產不良貸款組合的進程。



不良地產貸款急增85%



截至今年6月，恒生銀行對香港商業房地產的不良貸款金額約250億元。消息人士稱，恒生銀行目前正處於出售價值逾30億美元（約233.3億港元）房地產支持貸款組合的初步階段，意味著相關債券拋售措施初見成效，此前恒生銀行的香港房地產不良貸款餘額按年急升85%。根據惠譽估計，香港銀行業不良貸款約250億美元（約1944.5億港元），為近20年高位。



針對市場討論，滙控及恒生銀行均有發出聲明。匯豐發言人指出，所有銀行都不斷尋求優化信貸組合、管理風險，並在充分考量對客戶的影響後作出決定，強調恒生銀行的決策是基於其自身治理狀況。

