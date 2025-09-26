港蟬聯全球最自由經濟體　金融中心指數第三

《世界經濟自由度報告》香港評分（部分）。（大公報） 中評社香港9月26日電／加拿大菲沙研究所昨日發布《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續成為全球最自由經濟體，其中在“國際貿易自由”評分蟬聯首位，“穩健貨幣”及“監管”的排名亦高踞全球第三位。同日，英國智庫Z／Yen公布全球金融中心競爭力排名，香港保持全球第三。



大公報報導，行政長官李家超表示，香港在多項國際排名均上升，印證特區政府施政方向正確，以及香港社會各界團結奮進、香港人善拚敢贏，彰顯了香港的實力。



加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）昨日發表《世界經濟自由度2025年度報告》，香港以8.55總分成績，在全球165個經濟體之中繼續排名首位。新加坡以8.5分排第二，其後分別為新西蘭（8.33分）、瑞士（8.28分）及美國（8.1分）。在五個評估大項中，香港在“國際貿易自由”方面以9.66分蟬聯首位，第二位的新加坡為9.56分。另外，在“穩健貨幣”及“監管”的排名亦高踞全球第三位。



特區政府發言人表示，菲沙研究所的報告再一次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。在當前地緣政治、單邊主義和保護主義衝擊國際貿易體系及全球經濟秩序之際，香港將一如既往堅定保持自由港的地位、實行自由貿易、簡單低稅制等政策，維持資金、資訊、貨物和人才自由流動，發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色和功能，歡迎海內外的企業與人才來港投資。



吸引企業人才落戶 成效顯著



發言人表示，未來香港會繼續積極融入國家發展大局、更主動對接國家發展戰略，繼續維持自由、開放、公平的營商環境，發揮好內聯外通的優勢，為全球投資者創造價值和機遇。既要鞏固優勢產業，更要培育新興產業和領域。



特區政府積極吸引企業、資金和人才來港成績顯著。截至去年，有近1萬家海外及內地企業選擇香港作為基地，創歷史新高。自2022年底至今，引進辦吸引逾80間重點企業在港落戶或拓展業務，其中不少是從事前沿科技的全球領軍企業。此外，投資推廣署今年首八個月共協助超過440間企業在港開設或擴展業務，較去年同期增加14%，數字彰顯香港卓越的營商環境對海內外企業都極具吸引力。吸引人才方面，2022年底至今年8月止，各項人才入境計劃收到接近53萬宗申請，批出超過35萬宗，當中超過23萬人來港。



行政長官李家超昨日表示，在國家的大力支持、特區政府全力推動、香港市民的不懈努力下，香港已成為首屈一指的國際金融中心、航運中心、貿易中心。在《全球金融中心指數》報告中，繼續位列全球第三，成績令人鼓舞。“金融科技”、“營商環境”、“基礎設施”、“聲譽及綜合”等躍升至全球第一，彰顯香港作為國際金融中心領先地位與實力，同時反映特區政府的施政方向正確，以及香港社會各界團結奮進、香港人善拚敢贏的成功特質。



香港自由度仍領先歐美國家



財政司司長陳茂波表示，面對不斷變化的國際政經格局，本港始終堅持以改革創新來提速發展，不斷把握新形勢帶來的新機遇。金融業方面，在全速深化股市發展的同時，也積極開拓資產和財富管理、綠色金融、金融科技、數字資產、黃金和大宗商品交易等新增長點。在國際貿易上，正加快建設香港成為跨國供應鏈管理中心，協助內地企業加快“走出去”的戰略部署，助力區內更深度的貿易往來和產業鏈融合。並加緊推動與中東、東盟、中亞和南美等“全球南方”更緊密的經貿合作、人文交流以至知識共享，更好地成就彼此。



香港中小企經貿促進會會長黃達勝表示，最新報告反映香港自由度仍領先歐美國家，證明香港各項優勢保持不變。金發局主席洪丕正指出，排名是對香港策略的肯定。構建穩健的基礎設施，支持行業發展和具有前瞻性的監管框架，對於持續提升香港的競爭力至關重要。