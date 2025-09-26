全球首2%頂尖科學家　港增287人

中評社香港9月26日電／13人打入所屬領域全球十大，盧煜明膺全球第三。



香港文匯報報導，香港坐擁五所世界百強大學，是國際高端人才交流合作的匯聚地。由美國史丹福大學及Elsevier近日公布的2025年“全球首2%頂尖科學家”名單，再次證明了香港一眾科研人才的超卓實力。香港文匯報深入分析有關排名，盤點出全港共有1，821人入選當中的“年度科學影響力排行榜”，較去年大增287人，更有13人打入所屬學科領域的全球十大，當中以香港中文大學校長盧煜明的排名最高，於全科臨床醫學領域中位列全球第三，較去年前進一名；若以綜合分數排名計算，香港科學家中以香港城市大學胡曉明講座教授（納米材料）張華排名最高，位列全球255位，他同時於納米科學與納米技術領域排名全球第八。



“全球首2%頂尖科學家”名單由美國史丹福大學研究團隊編製，當中依據學者在全球最大的摘要及引文數據庫Scopus的主要數據排名，涵蓋22個學術領域和174個子領域，按學者的學術文獻在其學術生涯（Career－long）及年內（Single－year long）獲引用次數去排名，再分為“終身科學影響力排行榜”和“年度科學影響力排行榜”兩個榜單，以衡量學者長期及近期的研究影響力，本年度兩個榜單均有約23萬名頂尖科學家入選。

