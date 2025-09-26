富權：一箭雙雕　既要卸責又要殺傷花蓮縣府？

中評社香港9月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：一箭雙雕：既要卸責又要殺傷花蓮縣政府？以下為文章內容。



“風王”“樺加沙”襲擊廣東省西南地區及港澳地區，其外圍環流也嚴重影響台灣地區。澳門特區政府及民防架構成員單位以及相關公務人員，把市民遊客的生命安全放在首要位置，奮不顧身進行救援工作，將損失降至最低，而且沒有發生重大事故，致使距離“樺加沙”風眼衹有九十公里的澳門特區，只是有一人受傷。雖然受到天文大潮海水倒灌的影響，低窪地區嚴重水淹，但因特區政府超前部署並過細落實執行，而沒有造成人命損失，反而是在退潮時，上演了居民群集在馬路“捕魚”的歡愉喜劇。而只是受“樺加沙”外圍環流影響的台灣地區，卻是有十五人死亡、五十二人受傷、三十一人失聯、上百人受困等待救援的人間慘劇，從而與澳門特區的防風及救災實效形成鮮明對比。這就充分體現了“一國兩制”的制度優越性，及澳門特區政府落實貫徹習近平主席有關“著力提升特別行政區治理效能”指示的實質成效。



當然，由於台灣地區遠離“樺加沙”風暴圈，全島受到風力破壞的程度不大。而造成上述重大人命及財產損失的災害，主要是因為“樺加沙”帶來的暴雨，導致位於花蓮縣光復鄉的馬太安溪上游的堰塞湖，兩度發生潰壩，其中首次潰壩有相當於六千個奧運標準游泳池水量的一千五百四十萬噸的水瞬間湧出，龐大水流不但沖斷馬太鞍溪橋，還夾帶大量泥沙淹進下游光復鄉市區，導致許多依照民進黨當局“垂直避難”指引留在家中二樓的民眾，因為洪水高度與雜質衝擊過大，無法走避而罹難。



但民進黨當局首先想到的，不是救災，而是要趁此“難得”的機會“殺傷”花蓮縣政府。這是因為，災難發生的地點正好是在花蓮縣的境內，而花蓮縣政府長期“輪流”掌握在中國國民黨籍的傅崐萁、徐榛蔚夫婦的手中，使得花蓮縣成為國民黨牢固的“後山”。尤其是現任國民黨“立法院”黨團總召的傅崐萁，率領國民黨籍“立委”，與民眾黨“立法院”黨團緊密合作，衝鋒陷陣，所向披靡，自打得民進黨黨團和當局屁滾尿流，因而傅崐萁、徐榛蔚夫婦就成為民進黨的眼中釘、肉中刺，非要將之“拔”掉不可，傅崐萁就成為“大罷免”的首要對象。而明年將進行“九合一”地方選舉，徐榛蔚已經兩任不能爭取連任，民進黨希望能夠攻陷花蓮縣這座國民黨的“後山”，有消息說傅崐萁將會“殺回”花蓮縣以鞏衛“後山”，因而民進黨就要利用這場災難是發生在花蓮縣境內的“難得機會”，圍剿花蓮縣政府。



實際上，民進黨“立委”王定宇就在成員包括有民進黨當局高層及黨秘書長在內的群組中，轉達民進黨秘書長徐國勇的建議，標註“行政院”秘書長張惇涵等人，“可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨『立委』及政務人員反擊。”而隨後，就有民進黨“立委”攻擊說，在災難當前，花蓮縣長徐榛蔚卻是人在島外，意指花蓮縣政府尤其是縣長“不負責任”，放棄救援。民進黨刻意塑造花蓮縣政府處理怠慢的形象，要刺激綠營網友攻擊花蓮縣政府，讓忙於一線救災的縣府還要背負莫須有罵名。其實，徐榛蔚是在“樺加沙”生成之前，就已經規劃好外訪行程的。而且在得悉“樺加沙”將會對特區地區帶來影響後，立即提前返台，並在馬太鞍溪堰塞湖潰堤時就已經出現在災場，以事實還擊了民進黨“立委”的無端攻擊。

