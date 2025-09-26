商務部：對墨西哥啟動貿易投資壁壘調查

中評社北京9月26日電／中國商務部25日發佈公告，決定自2025年9月25日起對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查。



根據公告，本案的被調查措施為：墨西哥政府擬對中國等非自貿伙伴的產品提高進口關稅稅率的相關措施，具體涉及汽車及零部件、紡織品、服裝、塑料、鋼鐵、家電、鋁、玩具、家具、鞋類、皮具、紙及紙板、摩托車、玻璃等產品類別。此外，墨西哥近年來採取的其他涉及中國的貿易投資限制措施也在本次調查範圍內。



商務部新聞發言人表示，中方認為，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。墨方單邊加稅舉動一旦落地，即便是在世貿框架內，也會損害包括中國在內的相關貿易伙伴的利益，還會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心，中方對此堅決反對。



發言人說，為堅決維護中國相關產業利益，商務部決定依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，就墨西哥擬對華提高進口關稅等限制措施啟動貿易投資壁壘調查。



發言人說，本次調查將堅持公正、公平、公開的原則，歡迎包括中國國內產業、企業在內受墨方措施影響的各利害關係方積極參與調查。商務部將根據調查結果客觀公正作出裁決，並將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。