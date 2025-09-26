以色列軍隊空襲也門首都薩那

中評社北京9月26日電／新華社援引也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台25日報導，以色列軍隊當天空襲也門首都薩那。胡塞武裝方面稱，空襲造成至少2人死亡、48人受傷。



當地目擊者告訴新華社記者，以軍猛烈空襲薩那多個地區，多地傳出巨大爆炸聲，可見濃煙升起。目擊者看見救護車緊急駛向遭襲區域。



以色列國防軍25日發表聲明說，以空軍數十架戰機在情報部門支持下襲擊了薩那的胡塞武裝“總參謀部”、情報機構、武器庫和該組織武裝人員營地等目標。聲明稱，此次襲擊是對胡塞武裝襲擊以色列的回應。



以色列國防部長卡茨當天發表聲明說，數十名胡塞武裝成員被以軍打死。



胡塞武裝24日向以色列南部紅海海濱城市埃拉特發動無人機襲擊，造成至少20人受傷。



據以色列媒體統計，自3月18日以色列恢復對巴勒斯坦加沙地帶軍事行動以來，胡塞武裝已向以色列發射近90枚彈道導彈和超過40架無人機。胡塞武裝近期重申，衹有以色列停止侵略和封鎖加沙地帶，他們才會停止襲擊以色列。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣襲擊關聯以色列的船隻，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內目標，以色列則對胡塞武裝控制區多次發動空襲。