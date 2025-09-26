李強同美國友好團體座談

中評社北京9月26日電／當地時間9月25日，國務院總理李強在紐約同美國友好團體座談。美中貿易全國委員會、美中關係全國委員會、美國商會、對外關係委員會代表以及學者和企業負責人出席。



新華社報導，李強在認真聽取美方人士發言後表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國可以成為、也應當成為伙伴和朋友。回顧歷史，中美兩國的友好往來是主流和大勢。著眼未來，中美兩國需要找到新時期正確相處之道。正如習近平主席所講，寬廣的太平洋可以容納中美兩國和其他國家。中美作為世界兩大力量，應當相互尊重、和平共處、合作共贏，在相互成就中實現共同繁榮。經貿關係是兩國關係的重要組成部分。中美兩國市場結構差異較大、產業結構互補性強，在國際產業鏈中都佔據重要位置，雙方加強經貿合作互利共贏，惠及全球。



李強指出，中國有信心有能力保持經濟穩定健康發展，為包括美國企業在內的各國企業創造更多機遇。無論外部環境如何變化，中國都將竭盡所能為外資企業發展提供更多確定性。一是中國將始終秉持建設性和負責任態度，同美方在平等、尊重、互惠的基礎上，共同促進中美經貿關係企穩向好。二是中國將始終聚焦發展，推動自身經濟穩健增長。中國經濟有獨特的穩定運行機制，市場潛力加速釋放、創新動力持續迸發、經濟活力不斷增強，這對企業意味著巨大的可預期的發展機遇。三是中國將始終信守承諾，堅定不移擴大對外開放，持續放寬準入、擴大進口，積極回應外資企業關切，幫助解決實際困難，讓各國企業在中國安心經營發展。



李強強調，中美關係的基礎在民間，其健康發展需要兩國民間合力推動。希望美國各界人士採取更多積極行動，增進兩國相互瞭解，拓展各領域務實合作，為促進兩國發展、增進兩國友好作出更大貢獻。



與會美方人士表示，中國近年來在經濟增長、科技創新、社會發展等領域取得的成就令人欽佩。美中關係關乎兩國、影響世界。希望美中保持高層交往，擴大各領域對話，加強互利合作，密切人文交流，發展長期穩定的美中關係，為國際社會注入更多確定性。美國企業界看好中國經濟發展前景，將繼續擴大在華投資，為促進兩國合作、增進相互瞭解發揮橋梁作用。