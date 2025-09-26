中方籲抵制和反對侵蝕兩國方案基礎的單邊行動

中評社北京9月26日電／在25日舉行的安理會同阿盟“三駕馬車”高級別非正式對話會上，中國常駐聯合國副代表耿爽呼籲阿拉伯國家和國際社會共同抵制和反對侵蝕“兩國方案”基礎的單邊行動。



新華社報導，耿爽指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，落實“兩國方案”是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路。中方支持本周舉行的落實“兩國方案”高級別會議，呼籲阿拉伯國家和國際社會採取更多務實有力行動延續積極勢頭，反對針對巴勒斯坦人民的強迫遷移，反對吞併加沙和約旦河西岸的非法企圖。



耿爽說，安理會已經連續5年在聯大高級別周期間舉行同阿盟“三駕馬車”非正式對話會。當前形勢下，這一對話的意義更為凸顯。



耿爽強調，要盡快平息加沙戰火。加沙已經成為人間煉獄，6.5萬生命被戰火吞噬，200多萬民眾在人道災難中絕望掙扎。阿盟和地區國家一直積極推動加沙停火止戰，埃及、卡塔爾為斡旋停火作出了大量努力。安理會承擔著維護國際和平與安全的首要責任，希望所有安理會成員，特別是對當事方有重要影響的國家，展現政治意願，支持安理會為推動加沙停火、緩解人道災難採取一切必要行動。



耿爽指出，要推動地區緊張局勢盡快降溫。加沙衝突的負面影響持續外溢，引發地區熱點疊加共振。以色列必須停止侵犯敘利亞、黎巴嫩、也門等國的主權、安全和領土完整。中方鼓勵敘利亞過渡政府推進包容政治進程，落實反恐義務，採取有力措施打擊包括“東伊運”在內所有被安理會列名的恐怖組織。國際社會應當繼續幫助和支持黎巴嫩政府積極施政、改善民生、恢復控制。中方呼籲加大努力推進也門問題政治解決進程，維護紅海航道通行自由。