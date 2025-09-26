內塔尼亞胡赴美出席聯大　專機繞遠600公里

中評社北京9月26日電／以色列總理內塔尼亞胡25日抵達美國紐約市，定於26日出席聯合國大會一般性辯論。據以色列媒體報導，內塔尼亞胡的專機為避免經過一些歐洲國家領空，首次改變常規航線，繞遠約600公里。



新華社援引以色列《國土報》報導，內塔尼亞胡先前6次赴美，專機曾飛越希臘、意大利和法國領空。但本次去程，專機飛越地中海，從西班牙以南穿過直布羅陀海峽。據美國有線電視新聞網報導，專機短暫經過希臘和意大利，繞開法國和西班牙。



繞行原因尚不清楚。一名法國外交官告訴《國土報》記者，法方已批准以方過境，不清楚改道原因。據以色列i24新聞台和《耶路撒冷郵報》報導，內塔尼亞胡此行縮減工作人員、媒體記者等隨行人員規模，通過減輕專機載重，減少繞行油料消耗。



《以色列時報》分析認為，此舉可能是為規避國際刑事法院逮捕令。去年11月，設在荷蘭海牙的國際刑事法院對內塔尼亞胡及以色列前國防部長加蘭特發出逮捕令。兩人被控罪行包括故意針對平民發動襲擊，以及故意剝奪加沙平民賴以生存的基本物資。以方否認這些指控。國際刑事法院多個歐洲締約國表示，一旦內塔尼亞胡出現在其境內，將依據逮捕令實施逮捕。



內塔尼亞胡26日將在聯大一般性辯論發言，並將於29日在白宮會晤美國總統特朗普。25日，一些以色列僑民在內塔尼亞胡下榻的紐約曼哈頓一家酒店外組織抗議活動，手舉“阻止戰爭”“沒有軍事解決方案”“把他們帶回家”等標語，要求內塔尼亞胡政府在加沙地帶停火，讓被扣押人員獲釋。



英國、法國等多個西方國家21日至22日宣佈承認巴勒斯坦國。特朗普23日在聯大一般性辯論發言時繼續偏袒以色列，並指責一些會員國承認巴勒斯坦國“似乎要鼓勵衝突繼續”。以色列總理府24日發表聲明稱，“不會有巴勒斯坦國”。