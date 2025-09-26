特朗普稱不會允許以色列吞併約旦河西岸

中評社北京9月26日電／美國總統特朗普25日在白宮回答媒體記者提問時說，他不會允許以色列吞併巴勒斯坦約旦河西岸地區，“這不會發生”。



新華社援引美國《政治報》網站報導，特朗普23日與卡塔爾、約旦、土耳其、巴基斯坦、印度尼西亞、埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯領導人舉行閉門多邊會晤，承諾不會允許以色列吞併約旦河西岸地區，並提交一份美方關於推動結束加沙戰事和戰後重建計劃的文件。以色列媒體先前報導，為回應多個西方國家承認巴勒斯坦國，以色列政府有意吞併部分甚至整個約旦河西岸。



據美國時政新聞網站阿克西奧斯報導，這份“特朗普21點中東和平計劃”要點包括：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）釋放所有被扣押人員，加沙地帶永久停火，以色列逐步撤出整個加沙地帶，衝突結束後建立沒有哈馬斯的加沙治理機制以及駐紮“國際安全部隊”等。一些阿拉伯國家領導人向特朗普提出，他們支持這一計劃的前提條件包括確保以色列不吞併約旦河西岸部分地區、不佔領加沙部分地區或在加沙建立定居點、立即增加對加沙人道主義援助等。



特朗普25日早些時候在白宮與土耳其總統埃爾多安開始正式會談前，向媒體證實，在紐約出席聯合國大會期間，他與多名阿拉伯和伊斯蘭國家領導人舉行會晤。他聲稱，就加沙地帶局勢，“我們接近達成某種協議”。



特朗普還說，美方希望加沙局勢有個了結，希望被哈馬斯扣押的人員全部獲釋。



隨著以色列擴大軍事行動進一步加劇加沙地帶人道主義危機，國際社會出現新一波承認巴勒斯坦國的浪潮。特朗普雖然23日在聯大一般性辯論發言時呼籲“立即”結束加沙戰事，但反對承認巴勒斯坦國，聲稱這是在“獎勵哈馬斯”。