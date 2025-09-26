阿巴斯譴責以色列進行“種族滅絕戰爭”

中評社北京9月26日電／巴勒斯坦總統阿巴斯25日以視頻連線方式在聯合國大會一般性辯論上發言，譴責以色列政府正在進行“一場種族滅絕戰爭”，認為這是“20世紀和21世紀人類悲劇中最為駭人的篇章之一”。



新華社報導，因美國在簽證問題上作梗，阿巴斯無法赴紐約出席聯大。他說，“一場帶來種族滅絕、破壞、飢餓和流離失所的戰爭已經持續了近兩年”，以色列佔領軍在加沙地帶的軍事行動慘無人道，超過22萬名巴勒斯坦人非死即傷，他們中大多數是孩子、婦女和老人。



阿巴斯同時譴責以色列在約旦河西岸擴建猶太人定居點，認為這會危及旨在根本上解決巴以問題的“兩國方案”。他說，“我們拒絕並全面譴責以色列總理內塔尼亞胡所提的‘大以色列’計劃”，同時提請國際社會關注猶太定居者攻擊巴勒斯坦村鎮和平民的“恐怖主義”行徑。



他反對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）于2023年10月7日從加沙地帶對以色列發動的突襲，稱此類行動並不代表巴勒斯坦人民，也不代表巴勒斯坦人民為“自由和獨立而進行的正義戰爭”。



阿巴斯重申，加沙地帶“是巴勒斯坦國不可分割的一部分”，巴勒斯坦民族權力機構“準備為加沙地帶的治理和安全承擔所有責任”。他補充說，“哈馬斯將不會在（加沙地帶的）治理中發揮作用”。



25日，以色列軍隊繼續在加沙地帶推進軍事行動。據加沙地帶衛生部門統計，本輪巴以衝突爆發以來，以軍行動在加沙地帶已導致65419名巴勒斯坦人死亡。