也門胡塞武裝：以軍空襲薩那造成150人死傷

中評社北京9月26日電／也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台25日援引當地衛生部門聲明報導，以色列空軍當天對也門首都薩那的大規模空襲已造成8人死亡、142人受傷。



新華社援引馬西拉電視台報導，以軍空襲針對民用和公共服務設施，死傷人數可能進一步上升，“民防和救援人員仍在廢墟中搜尋受害者”。



一名不願公開姓名的當地消息人士告訴新華社，以軍還空襲胡塞武裝在薩那的多處設施，造成嚴重人員和財產損失。其中包括胡塞武裝最大情報機構“安全與情報局”位於薩那多個地區的設施，導致周邊多棟民房遭到嚴重破壞。



胡塞武裝“安全與情報局”宣佈，以色列空襲一處隸屬該機構的“矯正中心”，裡面關押著部分囚犯和在押人員。



以色列軍方在一份聲明中說，大約20架以軍戰機當天下午對胡塞武裝7處目標投射超過65枚彈藥。這是以色列對胡塞武裝投彈量最大的一次空襲。以色列總理府說，以總理內塔尼亞胡在乘專機飛往美國紐約途中下令發動此次空襲。



以方稱，這次空襲旨在報復胡塞武裝對以色列的導彈和無人機襲擊，包括24日用無人機襲擊以色列南部紅海海濱城市埃拉特、造成至少20人受傷。



自本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣襲擊關聯以色列的船隻，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內目標，以色列則對胡塞武裝控制區多次發動空襲。