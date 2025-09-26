丹麥首相談無人機事件：丹麥面臨“混合戰爭”

中評社北京9月26日電／丹麥首相弗雷澤里克森25日表示，本周丹麥多座機場及軍事設施附近發生多起無人機干擾事件，這表明丹麥正面臨一場“混合戰爭”。



新華社報導，弗雷澤里克森在接受丹麥廣播公司採訪時說，丹麥此刻經歷的是一場“混合戰爭”，其他歐洲國家也出現類似情況。她表示，這是一種新的安全形勢，未來可能出現更多類似事件。



她還表示，無人機干擾事件暴露出丹麥在安全防範方面存在薄弱環節，政府將提升反無人機能力並加強部門協同。



據丹麥警方和軍方通報，24日夜間至25日凌晨，丹麥3座機場、一處空軍基地和一處軍事設施上空先後觀測到無人機，其中奧爾堡機場空域一度關閉數小時。



22日晚，丹麥首都哥本哈根凱斯楚普國際機場因發現多架不明無人機而暫停飛機起降約4小時。23日凌晨，鄰國挪威的奧斯陸加勒穆恩國際機場也因發現不明無人機而關閉約3小時。



目前，丹麥當局正在開展調查。丹麥國防大臣特勒爾斯·倫·波爾森在25日的新聞發佈會上說，上述事件應是由專業機構實施的系統性行動，旨在製造恐慌。



針對外界猜測俄羅斯可能涉及無人機干擾事件，丹麥防務部門表示，目前沒有證據證明俄與相關事件有直接關係。俄羅斯駐丹麥使館也否認與相關事件有關，稱有關猜測“毫無根據”。