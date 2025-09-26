美聯邦調查局前局長科米將被起訴　特朗普慶祝

中評社北京9月26日電／美國弗吉尼亞州東區聯邦地區法院的一個大陪審團25日決定，以“虛假陳述”和“妨礙國會程序”等罪名起訴聯邦調查局前局長詹姆斯·科米。美國總統特朗普當天發文慶祝，科米則否認相關指控。



新華社報導，美國司法部長帕姆·邦迪當天在一份聲明中指責美國前任政府將聯邦執法機構“武器化”，並聲稱，起訴科米“反映了司法部致力於追究那些濫用權力、誤導美國民眾的人”。



特朗普迅速在社交媒體上發文表示慶祝，稱這是“美國的正義”。他還稱，科米“腐敗”，是“本國歷史上最糟糕的人之一”，“長期以來對我們的國家造成嚴重傷害，現在終於開始為他對國家的犯罪行為承擔責任”。



科米在社交媒體上發佈視頻否認對他的指控。他說：“多年來，我和家人都知道，敢於對抗特朗普會有代價……我們不會屈膝而活。”科米稱自己是“清白的”，他為美國司法部感到“心碎”。



針對科米的指控源於他2020年9月在美國國會參議院司法委員會聽證會上作證。當時科米在接受質詢時堅稱，他從未授權向媒體洩露有關特朗普“通俄門”調查的信息。而根據2018年美國司法部一份報告，科米的副手安德魯·麥凱布曾表示，科米授權他向媒體洩露相關信息。



9月20日，特朗普在社交媒體上發帖，要求美國司法部對科米等人採取行動。據《華盛頓郵報》報導，白宮最近迫使此前負責科米一案的一名檢察官離職，並由特朗普的一名前私人律師接任。



科米自2013年至2017年擔任美國聯邦調查局局長，曾負責調查特朗普競選團隊是否同俄羅斯合謀干預美國大選（即“通俄門”），在特朗普首個總統任期內被解職。2018年，科米被解職後出版《更高忠誠度：真相、謊言和領導力》一書，抨擊特朗普“在道德上並不適合擔任總統”。