中評鏡頭：霧海峨眉伴禪意　佛武風光暖人心

雲霧中的峨眉山景（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京9月26日電（實習記者 邱姿爽）“蜀國多仙山，峨眉邈難匹。”作為普賢菩薩的道場，峨眉山佛光隱現，盡顯聖地莊嚴；白龍洞的傳說中，白娘子曾於此潛心修煉，為山增添了幾分神話靈韵；而《倚天屠龍記》裡的江湖故事，更讓這座“仙山”多了俠氣豪情，三種獨特氣質交織，讓峨眉山的魅力愈發深厚。



9月26日，2025“秋游四川”台灣自媒體人參訪團走進世界文化與自然雙重遺產——峨眉山，在山間雲霧的繚繞中，開啟了一場兼具文化熏陶與自然探索的旅程，親身感受峨眉山的獨特魅力。



台青們到訪當日，峨眉山恰被霧海籠罩，山間雲霧如輕紗般蹁躚流轉。行至山道間，霧氣時而漫過石階，將遠處的古鬆暈染成朦朧剪影；時而隨山風散開，露出一角飛檐或幾片翠綠的竹葉，宛如水墨畫卷徐徐展開。更令人駐足的是山道旁的欄杆，上面掛滿了密密麻麻的同心鎖，金屬鎖身被歲月與霧氣浸出淡淡銹跡。登頂時，腳下雲海翻騰，霧氣裹著草木清香撲面而來，台青們紛紛駐足感嘆：“在霧裡看峨眉山，好像走進了仙境！”



據介紹，峨眉山針對港澳台同胞出台了專屬優惠政策：符合“台胞首游族”條件的台灣地區居民，於2025年10月31日前享受門票免費；其他港澳台同胞也能享受半價優惠，僅需80元即可暢游這座名山，切實感受景區的溫情關懷。



峨眉山的文化底蘊在霧景中更添禪意，峨眉山的普賢菩薩道場為佛教四大菩薩道場之一，台青們循著鐘聲，在雲霧繚繞的廟宇中感受千年信仰的力量。



談及峨眉山，台青們紛紛提及金庸武俠小說中的“峨眉派”，並開玩笑說：“我來這就是為了找周芷若！”導游則向大家介紹，金庸先生創作時其實並未到過峨眉山，其筆下的峨眉派為藝術杜撰；而真實的峨眉武術底蘊深厚，以峨眉劍、峨眉刺、峨眉刀、峨眉槍等為代表，借鑒長臂猿與猴子的形態演變而來，如今在大佛禪院設有專門學院，由非遺文化傳承人授課，當地孩童也多會學習，讓台青們對這門傳統武術生出濃厚興趣。



台灣自媒體人羅麥克笑稱：“這次參訪就是為了峨眉山而來！”他告訴記者，由於從小受到金庸武俠小說的浸潤，一直向往有一天能去峨眉山等景點參觀。“我覺得人生一定要來一次，就絕對不會失望，不虛此行。”

