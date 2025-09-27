台媒記者話峨眉：雲霧中的道場感悟

台灣梅花新聞網記者衣冠城接受採訪（中評社 邱姿爽攝） 中評社峨眉山9月27日電（實習記者 邱姿爽）9月26日，2025“秋游四川”台灣自媒體人參訪團到訪峨眉山。參訪團內的台灣梅花新聞網記者衣冠城表示，這段旅程讓他對這座佛教名山有了更深的認識。



他提到，峨眉山作為中國佛教四大道場之一，在台灣佛教界知名度很高。台灣佛教氛圍活躍，不少信徒會計劃前往大陸主要佛教道場參拜，而峨眉山因普賢菩薩信仰，一直是台灣信眾心中重要的聖地，大家都希望親身感受這裡濃厚的宗教氛圍。



此次行程裡，有兩點讓他格外驚喜。一是位於峨眉山金頂的四面十方普賢金佛的設計師是設計了台北101大樓的李祖原大師，而其造型構思、圖樣設計和督工鑄造也是由台灣花蓮佛像石雕匠師詹文魁完成。“我們在這邊也能夠看到大師的作品相當難得，有很高的藝術價值，相當值得來一看。”他也感受到了兩岸文化藝術的緊密聯繫。二是此行遇到雨天，雨中峨眉山雲霧繚繞，為道場增添了神秘氣息。雖看不到晴天裡建築的金碧輝煌，卻多了份寧靜美感，恰好與佛教倡導的接納、享受當下的理念相符。



這場雨霧中的峨眉之行，終在香火與雲氣交織裡落下句點，留下台胞們滿程獨特的體悟與回味。