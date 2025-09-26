援助“全球堅韌船隊”　意西兩國派出軍艦

9月21日，在利比亞的黎波裡，一艘向加沙運送人道主義救援物資的船只準備啟航。（圖源：新華社） 中評社北京9月26日電／據新華社報導，向加沙地帶運送人道主義援助物資的“全球堅韌船隊”24日遭無人機襲擊和通信幹擾後，意大利和西班牙分別派遣海軍艦船前往“全球堅韌船隊”所處水域。



意大利國防部長圭多·克羅塞托25日說，意大利對“全球堅韌船隊”遭襲表達“最強烈譴責”，襲擊這類民用船只“不可接受”。意大利國防部當天晚些時候說，意大利海軍“阿爾卑斯”號護衛艦將為“全球堅韌船隊”提供援助，但不承擔護航任務。



意方出動海軍的主要任務是幫助“全球堅韌船隊”中的意大利公民。意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼早些時候說，船隊中有數十名意大利人。



西班牙首相佩德羅·桑切斯24日說，西班牙已派遣一艘船，以便在“全球堅韌船隊”需要時提供援助。另有一艘公海巡邏艇定於25日從西班牙東南港口城市卡塔赫納出發，加入“全球堅韌船隊”。



“全球堅韌船隊”共有來自多個國家和地區的50餘艘船，尋求打破以色列對加沙地帶的封鎖，從海路運入援助物資。船隊25日早些時候說，目前仍在希臘水域低速行駛，計劃當天晚些時候駛入公海。



“全球堅韌船隊”指認船隊遇襲與以色列有關，以色列軍方沒有進行回應。聯合國人權事務高級專員辦事處呼籲就船隊遇襲展開調查。



以色列外交部稱“全球堅韌船隊”關聯巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），但船隊否認這一說法。以色列外交部22日說，以色列不會允許任何船只進入交戰區，也不允許任何船只打破以方的海上封鎖。



據路透社報導，意大利政府提議“全球堅韌船隊”在塞浦路斯卸載援助物資，改由第三方在加沙地帶分發。意大利總理焦爾吉婭·梅洛尼說，以色列支持這一方案。意大利民主黨籍議員、船隊成員阿爾圖羅·斯科托說，船隊正在考慮這一方案。