聯合國啟動“人工智能治理全球對話”機制

中評社北京9月26日電／據新華社報導，聯合國25日舉行啟動“人工智能治理全球對話”機制高級別會議。聯合國秘書長古特雷斯致辭說，這是全球聚焦這一變革性技術的主要平台。



古特雷斯說，全球對話機制的目標很明確，即幫助建立以國際法、人權和有效監督為基礎的安全、可靠和值得信賴的人工智能系統；促進治理制度之間的相互協同，調整規則、減少障礙和促進經濟合作；鼓勵所有人都能獲得的開放式創新，包括開源工具等。



他表示，聯合國內部將成立“人工智能獨立國際科學小組”，該小組由40名專家組成，將就與人工智能相關的機遇、風險和影響提供獨立見解，成為全球的預警系統，為全球對話等提供獨立評估，幫助國際社會預測新出現的挑戰。



古特雷斯還說，他最近提交了一份關於人工智能能力建設融資方案的報告，很快將在此基礎上開始與會員國、潛在資助者和合作夥伴就建立全球人工智能能力發展基金進行磋商。



第80屆聯大主席貝爾伯克在會上表示，這一全球對話機制的目標是，確保每個國家無論大小在塑造這項技術方面都有發言權。在這個分裂的世界，聯合國會員國就一件事達成了一致，即人工智能的力量太重要了，不能只留給少數特權國家。人類必須利用其潛力，最大限度地降低其風險，並使其覆蓋範圍均等。