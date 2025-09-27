9月26日外交部記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京9月27日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆26日主持例行記者會並就TikTok問題、台灣問題、阿富汗問題等回答中外記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：我們注意到，古特雷斯秘書長在聯大期間表示，聯合國正面臨前所未有的考驗，可持續發展目標推進受阻，貧困與饑餓現象加劇，他呼籲重塑國際合作根基，為各國人民創造福祉，以團結和勇氣應對當今世界的挑戰。巴西總統盧拉等各國領導人也在聯大一般性辯論中呼籲合作應對饑餓和貧困問題。中方對此怎麼看？



郭嘉昆：消除貧困和饑餓是聯合國2030年可持續發展議程的首要目標，也是國際社會的共同意願。



作為負責任的發展中大國，中國的減貧實踐既講速度，更重實效。我們實現8億貧困人口全部脫貧，提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程減貧目標，對世界減貧貢獻率超過70%。中國的減貧實踐既有溫度，更顯擔當。我們心懷發展中國家“急難愁盼”的民生難題，幫助許多國家探索符合自身國情的減貧和可持續發展道路。中國提出並落實全球發展倡議，持續升級全球發展和南南合作基金，支持聯合國開發計劃署等20多個國際組織，在60多國開展了180多個項目，受益人數超過3000萬，有力助推全球減貧進程。



生存權和發展權是首要的基本人權，中國消除絕對貧困是最大的人權工程、最好的人權實踐。中國將繼續以胸懷天下的大國擔當和扎實有效的具體行動，做推動全球發展事業的行動派和實幹家，與各方攜手奮進，讓貧困和饑餓成為過去，讓共同發展的美好願景成為現實。



路透社記者：美國總統特朗普簽署行政令，允許TikTok在美繼續運營。美副總統萬斯稱TikTok公司估值約為140億美元。外交部能否證實並提供更多關於TikTok協議的信息？