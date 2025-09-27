外交部：敦促日方妥善處理涉台問題

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京9月27日電（記者 海涵）日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎25日會見台灣地區“立法院院長”，稱“台灣是與日本共享基本價值觀的國家”。外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上就此應詢表示，日本個別政客在台灣問題上屢次挑釁滋事，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿和堅決反對，已經通過外交渠道提出嚴正交涉。



郭嘉昆指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海的真正現狀。《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成了二戰後國際秩序的重要組成部分。



郭嘉昆強調，台灣是中國的一個省，從來不是一個國家。台灣問題涉及中國核心利益，事關中日關係政治基礎和兩國間的基本信義。今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行。我們敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和精神，妥善處理涉台問題，將“充分理解和尊重台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分”的承諾落到實處，不得以任何借口同台灣進行任何形式的官方往來，不要在台灣問題上挑釁冒險，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

