中方：願繼續同國際社會一道援助阿富汗

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京9月27日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會上表示，中方作為阿富汗鄰國和負責任國家，願繼續同國際社會一道，向阿方提供援助，為阿富汗和平重建發揮建設性作用。



日前，在第80屆聯合國大會高級別周期間召開的中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗四國外長阿富汗問題非正式會議發表了《聯合聲明》。聲明提及，“四方強調阿富汗的主權、獨立和領土完整應得到尊重，堅決反對那些對阿富汗當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地再建軍事基地，這無助於地區和平穩定”。有輿論認為，上述內容是對美總統特朗普希奪回巴格拉姆軍事基地的言論作出的回應。



郭嘉昆就此表示，9月25日，中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗四國外長阿富汗問題非正式會議在紐約第80屆聯合國大會期間召開，中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇現場參會。會議發表《聯合聲明》，強調尊重阿富汗的主權、獨立和領土完整，重申堅決反對那些對阿富汗當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地區再建軍事基地。



郭嘉昆指出，這充分體現了阿富汗鄰國對阿富汗主權、獨立和民族尊嚴的尊重以及國際社會助阿穩阿的共同意志。中方作為阿富汗鄰國和負責任國家，願繼續同國際社會一道，向阿方提供援助，為阿富汗和平重建發揮建設性作用。

