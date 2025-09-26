比利時首相：絕不用被凍結俄資產援助烏克蘭

中評社北京9月26日電／當地時間26日，比利時首相德韋弗明確表示，堅決反對德國總理默茨提出的動用被凍結的俄羅斯央行資產為烏克蘭提供巨額貸款的建議。德韋弗表示，該提議“永遠不會發生”。他說，拿俄羅斯的錢，把風險留給比利時，這絕不會發生。



央視新聞報導，俄烏衝突升級後，作為對俄制裁的一部分，歐盟凍結了俄羅斯央行價值約2000億歐元的資產，歐盟境內約90%的被凍結俄資產由總部位於比利時的歐洲清算銀行控制。根據現行安排，歐盟僅動用過被凍結俄資產的收益向烏克蘭提供援助。



此前，默茨撰文建議，利用凍結的俄羅斯資產向烏克蘭提供約1400億歐元無息貸款，烏克蘭衹有在俄羅斯賠償損失後才需償還。比利時政府拒絕此提議，擔心未來可能面臨仲裁甚至被迫歸還。



德韋弗警告稱，此舉不僅會給比利時公共財政帶來沉重負擔，還可能動搖全球對歐元區的信任。他指出，比利時政府依靠對相關資產徵收25%的企業稅來兌現將國防開支提高至GDP2%的承諾。如果歐盟批准默茨的計劃，比利時將不得不尋找新的收入來源。



德韋弗指出，如果各國發現，只要歐洲政客認為合適，央行儲備就可能消失，那麼他們可能會決定撤出在歐元區的資金。他同時對默茨的表態表示不滿。他認為，歐洲領導人應該討論並達成共識，而不是每天都各說各話，這令人沮喪。