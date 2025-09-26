韓國海軍閱艦式在釜山舉行31艘軍艦集結亮相

中評社香港9月26日電／韓聯社報導，旨在紀念韓國海軍成立八十週年的閱艦式重頭戲——海上檢閱和演練展示于26日在釜山近海舉行，宙斯盾驅逐艦、3000噸級潛艇、大型運輸艦、登陸艦等共計31艘軍艦悉數亮相。



國防部長官安圭伯等軍方、政府部門、國會、有關單位人士共300人登上4900噸級登陸艦“日出峰”號觀禮，包括群眾代表團在內的2100多名受邀團體與嘉賓登上1.45萬噸級大型運輸艦“馬羅島”號和4900噸級登陸艦“露積峰”號觀禮。



此次閱艦式的海上檢閱指揮艦為韓國最新型宙斯盾驅逐艦“正祖大王”號。空中檢閱由8個編隊參與，首先海上巡邏機P-8A發射80發照明彈以示慶祝，隨後海上作戰直升機、海上機動直升機、海軍陸戰隊登陸機動直升機、陸軍攻擊直升機、海警直升機及空軍輕型攻擊機依次飛行。海上艦艇檢閱依次展開，由海洋三軸體系核心力量的機動艦隊領銜，之後海域艦隊、反水雷艦艇及救援艦艇陸續登場。海上檢閱結束後，還進行了精彩的反潛作戰演練展示。



資料顯示，自1945年11月11日韓國海軍成立以來，海軍閱艦式已舉辦5次，本次為第6次。政府原計劃今年5月舉行國際閱艦式，但鋻於戒嚴事件等多重因素，活動延期，並改為國內閱艦式。