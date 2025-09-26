日本再攻自動駕駛　豐田智慧城市啟動

中評社香港9月26日電／日經新聞報導，9月25日，豐田在靜岡縣裾野市打造的智慧城市“Woven City”啟動。大金工業及日清食品等共20個日本國內企業和個人方參與，將在實際居民生活環境中驗證自動駕駛等技術。在中美企業領跑自動駕駛領域的背景下，豐田急於通過跨行業的城市級測試，實現源自日本的新一代移動出行社會。



豐田已向媒體公開了在市區測試的交通工具和機器人。測試以未來的汽車共用服務為設想，對可通過自動駕駛牽引車輛的設備展開驗證。設置了5個上下車地點，用戶可通過APP呼叫車輛。此外，還部署了20輛單人座交通工具，供市區內出行使用。



在地下空間，自動駕駛的物流機器人將搬運貨物，並乘坐電梯送到每個家庭。



著眼於完全自動駕駛，豐田還將投入純電動汽車（EV）“e-Palette”，計劃在2027年度配備在特定條件下無需駕駛員的“L4級”自動駕駛技術。此次啟動的區域內已有幾戶家庭開始入住，未來居住人口將增至300人。



日本在自動駕駛的社會應用方面進展緩慢。日本政府提出的目標是到2025年度實現在約50個地點開展L4級自動駕駛服務，到2027年度擴大到100個以上。但目前基於法律取得許可的僅有8個項目，例如以高爾夫球車為基礎的車輛運營等。



在美國，Alphabet旗下的Waymo在5個地區開展自動駕駛計程車業務。中國的百度也以國內市場為核心，將自動駕駛服務拓展到了10餘城市。



如果自動駕駛普及，需要時就能叫到車，那麼“個人擁有汽車”這一汽車廠商的商業前提將面臨崩潰。如何向以出行服務為核心的收益結構轉型，已成為汽車行業面臨的關鍵課題。



豐田董事長豐田章男在擔任社長期間的2018年曾表示：“競爭對手不再僅僅是汽車公司，（同樣來自美國的）谷歌、蘋果、Facebook等公司也將成為我們的競爭對手”。



Woven City將深化跨行業合作。已與大金工業和日清食品等公司啟動合作，還呼籲外部企業和大學參與。負責建設和運營的豐田全資子公司Woven by Toyota的高級副總裁豐田大輔表示：“我們希望各家企業與豐田實現各自優勢的‘乘法效應’，為大家帶來比現在更美好的未來”。



豐田從其前身豐田自動織機獨立出來，成為了一家全球性企業。豐田在燃油車時代實現增長的核心動力在於，其與汽車行業內被稱為“系列”（keiretsu）的零部件廠商之間緊密的合作關係。如今，著眼於電動化移動出行時代，“Woven City”正探索跨越行業的新型共生模式。