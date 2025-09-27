抗戰有功！香港舉行座談會憶“大營救”史實

“勝利大營救83週年座談會”在立法會舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月27日電（記者 盧哲）對抗戰歷史有興趣的人或許瞭解，1941年12月日軍佔領香港後，當時由中國共產黨領導的東江縱隊在日寇嚴密封鎖下，展開空前絕後的“秘密大營救”，護送數百位滯留香港的抗日文化人士與民主人士轉移往後方安全地帶，奇跡般地完成一場“最偉大的搶救工作”。26日，參與這場偉大營救人士的後代們聚集在一起，講述了親人親歷的歷史大事……



“秘密大營救”歷時11個月，行程2萬餘里，合共將800多人安全轉移至大後方。何香凝、柳亞子、鄒韜奮、茅盾、夏衍、戈寶權、喬冠華……營救名單上有許多著名的愛國民主人士和文化人士。許多人感慨：如果沒有這次驚心動魄的大營救，中國近現代文學史、學術史、政治史、藝術史都可能會是另一番面貌。中國共產黨不惜一切代價搶救這些國之瑰寶，保護了新中國建設重要的文化骨幹力量。



為隆重紀念中華人民共和國成立76週年、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，以及抗戰期間具有重要歷史意義的“勝利大營救”83週年，26日，由民建聯建設發展委員會、陳勇立法會議員辦事處、劉智鵬立法會議員辦事處、李世榮立法會議員辦事處、東江縱隊歷史研究會及東江縱隊港九獨立大隊大嶼山中隊尋蹤小組聯合主辦的“勝利大營救83週年座談會”在立法會舉行。



座談會匯聚了社會各界約70人，包括歷史研究者，抗戰先輩後代及多位立法會議員等。