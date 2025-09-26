日本修改今後30年以內南海海槽地震發生概率

中評社香港9月26日電／共同社報導，日本政府地震調查委員會26日部分修改了設想發生M8級至M9級大地震的南海海槽地震“長期評估”，今後30年以內的發生概率從之前的“約80%”改為“約60～90%以上”。據稱，這是考慮到過去的數據誤差和預測的不確切性並採用新計算方法後的結果，並非地震發生危險性變大。



委員長平田直（東京大學名譽教授）呼籲稱：“隨時都有可能發生地震的情況並未改變。希望大家繼續推進防災措施。”



調查委員會作為長期評估公佈了未來可能發生的地震規模和緊迫度。南海海槽根據過去的地震間隔、18世紀以後3次地震導致的室津港（高知縣室戶市）隆起量，在2013年的評估中預測30年以內的發生概率為“60～70%”。到下一次地震發生為止，概率會逐步上升，因而在今年1月上調為“約80%”。



此次的修改反映了室津港隆起量數據誤差的新研究內容。用憑藉有限數據可作出推斷的新方法進行計算，結果顯示30年以內的發生概率為“約60～90%以上”。另一方面，不使用隆起量的計算結果為“20～50%”，從推進防災措施的角度出發，調查委員會選擇突出強調“約60～90%以上”。



南海海槽地震據稱每隔大約100～150年發生一次，距離1944年的“昭和東南海地震”和1946年“昭和南海地震”已過去了約80年。