陳勇答中評：香港紀念抗戰歷史有系統成效

港區全國人大代表召集人、民建聯副主席及建設發展委員會主席、立法會議員陳勇（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月27日電（記者 盧哲）港區全國人大代表召集人、民建聯副主席及建設發展委員會主席、立法會議員陳勇26日接受中評社記者訪問時表示，隨著民間與政府持續推動，香港現時在保留及宣傳中國歷史包括香港抗戰歷史方面的工作更加有系統、有成效，對此感到鼓舞。



為隆重紀念中華人民共和國成立76週年、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，以及抗戰期間具有重要歷史意義的“勝利大營救”83週年，26日，由民建聯建設發展委員會、陳勇立法會議員辦事處、劉智鵬立法會議員辦事處、李世榮立法會議員辦事處、東江縱隊歷史研究會及東江縱隊港九獨立大隊大嶼山中隊尋蹤小組聯合主辦的“勝利大營救83週年座談會”在特區立法會舉行。



“從今天的回顧分享中，我們又一次深深感到，在祖國的危難關頭，港澳同胞、海外華僑從未缺席，與全國同胞一起捍衛了中國的國家主權和領土完整。”陳勇在接受中評社記者訪問時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，對於香港參與抗戰的歷史，“我們怎麼講都不為過”。



實際上，陳勇及民建聯多年來都在推動香港抗戰歷史的宣傳教育及抗戰遺跡、紀念設施的修護工作。陳勇認為，多年的努力如今看到成果。“我可以講，尤其今年以來，這段歷史現在各方面都重視，影響力和穿透力都更強了。很多小朋友和青年朋友跟我說，他們以前不瞭解這段歷史，但是現在已經有很多人瞭解了。”



陳勇指出，香港現時對於歷史教育尤其是抗戰歷史的宣傳教育已經比較成體系，“有系統，成效也更好了。”