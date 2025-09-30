社評：美國退卻 中國擔全球綠色產業領導者

中國太陽能與風能等清潔能源發展領先世界 網絡相 中評社香港9月30日電（評論員 冬日）9月24日，中國國家主席習近平向聯合國氣候變化峰會承諾：到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%到10%，力爭做得更好。他表示，綠色低碳轉型是時代潮流。儘管個別國家逆流而動，但國際社會應當把握正確方向，堅持信心不動搖、行動不停止、力度不減弱，推動制定和實施國家自主貢獻，為全球氣候治理合作注入更多正能量。



就在前一天，美國總統特朗普在聯合國大會演講時，大肆嘲諷聯合國推動的應對氣候變化議程是“綠色能源騙局”，聲稱可再生能源比化石能源更昂貴，還妄稱中國“大量生產風力發動機，兜售到全世界，自己卻不建風力發電場”。他警告與會的其它國家領導人：“如果你們不從綠色能源騙局中脫身，你們的國家就會失敗。”



如此鮮明的對比，全世界都看到了。中國做出新承諾被作為重大新聞，由美國主流媒體廣為傳播。與此同時，美國主流媒體也難得一致地反駁特朗普對於中國的錯誤評斷：到2024年底，中國清潔能源的裝機容量已經超過煤電裝機容量，這是中國能源結構轉型的重要里程碑。



美國主流媒體更擔憂的是，特朗普自己讓出了清潔能源的領導者地位，但美國決策圈卻對特朗普的一意孤行無可奈何。《華爾街日報》斷言“美國正在輸掉與中國的清潔能源競賽”；美國《滾石》網站發表題為“中國在清潔能源領域讓美國望塵莫及”的文章指出，特朗普押注化石能源的未來，而中方樂於發揮清潔能源的主導作用；中國正在利用美國撤退的形勢，在可再生能源領域越來越占據統治地位。