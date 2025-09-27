李強在聯合國大會一般性辯論上的講話（全文）

中評社北京9月27日電／在第80屆聯合國大會一般性辯論上的講話



（2025年9月26日，紐約）



中華人民共和國國務院總理 李強



主席女士，各位同事：



今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。80年前，全世界無數仁人志士前仆後繼，經過艱苦卓絕的戰鬥打敗法西斯，抱著永不再戰的理想建立了聯合國。



聯合國是世界反法西斯戰爭勝利重要成果，它的建立是人類對兩次世界大戰浩劫痛定思痛、擺脫叢林法則的歷史嘗試，開啟了構建戰後國際秩序、追求和平發展的不凡征程。80年風雨兼程，聯合國已成為當今世界最具普遍性、代表性和權威性的政府間國際組織，在全球治理中發揮著不可替代的重要作用。正是因為建立了以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，人類社會才實現總體和平，迎來前所未有的大發展大繁榮。80年滄海桑田，歷史的車輪跨越了世紀，人類社會歷經電氣化時代、計算機時代，已邁入數字化智能化時代。儘管人類生存發展的環境發生了顯著變化，但讓世界更美好的追求始終沒有改變。回首既往，我們可以得出一些寶貴的啟示。



第一，和平與發展是各國人民最熱切的共同期盼。縱觀人類歷史，戰爭和衝突的陰霾雖然從未完全消散，但任何勢力也從未能夠阻止人們為恢復和平而奮起、為實現發展而拼搏。經歷過兩次世界大戰，我們絕不能淡忘鮮血和生命換來的慘痛教訓。過去80年，世界總體和平孕育出全球經濟的巨大增長，現在國際社會對推動和平與發展的願望更加強烈。進一步壯大和平與發展的力量，是我們這一代人義不容辭的責任。

