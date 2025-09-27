以色列總理聯大發言　多國代表退場抗議

中評社北京9月27日電／以色列總理內塔尼亞胡26日在聯合國大會一般性辯論發言，為以色列在加沙地帶以及中東多國的軍事行動辯解，稱反對巴勒斯坦建國不僅是他本人及其領導執政聯盟的政策，也是以色列的“國策”。



新華社報導，內塔尼亞胡當天第一個走上發言台，眾多落座不久的聯合國會員國代表立馬起身離席，從不同方向退場抗議，數人徑直從內塔尼亞胡面前走開。代表席頓時空空蕩蕩。據《以色列時報》報導，退場代表來自阿拉伯國家、伊斯蘭國家、非洲國家以及一些歐洲國家。以色列代表團以及內塔尼亞胡請來的親友團則全體起立，大聲鼓掌，試圖轉移視線。



內塔尼亞胡發言時，旁聽席上坐著輪椅的以色列被扣押人員巴爾·庫珀斯坦的父親塔勒兩次衝其抗議喊叫，隨後被保安帶走。一些以色列被扣押人員家屬帶領數百名示威者在聯合國總部外抗議，指責內塔尼亞胡政府忽視他們被扣在加沙地帶的親人。數以千計支持巴勒斯坦的示威者在紐約時報廣場附近遊行，要求逮捕內塔尼亞胡。



內塔尼亞胡發言稱，以色列將消滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），這將有助於推動以色列與阿拉伯國家關係正常化。以色列已與敘利亞進行“認真談判”，以色列與黎巴嫩實現和平“也是可能的”。他還說，以色列是在替美國和歐洲國家打擊哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝和伊朗。



內塔尼亞胡還抨擊多個西方國家近期承認巴勒斯坦國，把國際社會對以色列的譴責歸咎於所謂“反猶主義”等因素。他聲稱允許巴勒斯坦建國對以色列來說相當於“民族自殺”，並對巴勒斯坦民族權力機構持否定態度，稱巴勒斯坦人並不想在以色列旁邊建立國家，也不相信“兩國方案”，而是想要一個“取代以色列的巴勒斯坦國”。

