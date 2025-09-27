聯合國安理會未能通過延長伊核協議的決議

中評社北京9月27日電／聯合國安理會26日就一份旨在延長2015年伊朗核問題全面協議與核可該協議的安理會第2231號決議的決議草案進行表決。決議草案未獲通過。



新華社報導，該決議草案由中國和俄羅斯提出，如獲通過，伊核協議和安理會第2231號決議將延期6個月，各方可在此期間通過外交談判達成妥協。草案未獲得決議通過所需的9票贊成票。



伊核協議參與方英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反核協議為由，啟動“快速恢複製裁”機制。根據該機制，除非安理會就繼續解除對伊朗制裁通過決議，否則聯合國2015年以前對伊朗的制裁將在30天內恢復。



然而，英法德三國啟動“快速恢複製裁”機制的合法性存疑，因為根據伊核協議和安理會第2231號決議，啟動“快速恢複製裁”機制前需經過“分歧解決機制”，而三國繞過“分歧解決機制”，企圖直接啟動“快速恢複製裁”機制。



伊朗外長阿拉格齊在安理會發言中表示，英法德三國啟動“快速恢複製裁”機制在法律上無效、在政治上魯莽、在程序上有缺陷。他在隨後舉行的記者見面會上宣佈，如果重新啟動對伊制裁，伊朗同國際原子能機構本月9日達成的協議將中止。



中國常駐聯合國副代表耿爽在26日的表決後作解釋性發言，對表決結果深表遺憾。他說，中方始終主張，對話談判和外交手段是解決伊核問題的唯一可行選項、政治解決伊核問題是維護中東和平穩定的唯一正確途徑。當前形勢已經到了迫在眉睫的關鍵階段。中方呼籲各方保持冷靜克制，繼續開展對話接觸，穩妥處理當前困局，避免緊張局勢升級。



俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利揚斯基在表決後的解釋性發言中指出，既然安理會未能批准第2231號決議延期，該決議將按照預定時限於今年10月18日與伊核協議同時失效。此後，任何與伊朗核計劃有關的限制措施和規則將不再適用。



伊朗多次表示反對英法德三國啟動“快速恢複製裁”機制，並于本月9日同國際原子能機構就恢復在伊朗核查活動的可行模式達成協議。國際原子能機構26日表示，已于本周恢復了在伊朗的核查活動。