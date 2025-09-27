前8個月中國規上工業企業利潤增長0.9%

中評社北京9月27日電／國家統計局27日發佈數據顯示，1至8月，在宏觀政策發力顯效、全國統一大市場縱深推進，疊加去年同期低基數等多重因素作用下，全國規模以上工業企業實現利潤總額46929.7億元，同比增長0.9%。



“1至8月，規模以上工業企業利潤由1至7月同比下降1.7%轉為增長0.9%，扭轉了自今年5月份以來企業累計利潤持續下降態勢。”國家統計局工業司首席統計師于衛寧說。



于衛寧介紹，從三大門類看，製造業增長7.4%，較1至7月加快2.6個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.4%，加快5.5個百分點；採礦業下降30.6%，降幅收窄1.0個百分點。從月度看，8月份規模以上工業企業利潤兩位數增長，由7月份下降1.5%轉為增長20.4%，工業企業當月利潤改善明顯。



數據顯示，工業企業營收保持穩定增長，8月份工業企業營業收入增長1.9%，較7月份加快1.0個百分點，營業收入增長加快，為企業盈利繼續恢復創造有利條件；裝備製造業“壓艙石”作用明顯，1至8月，規模以上裝備製造業利潤增長7.2%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.5個百分點，是拉動作用最強的板塊之一。



此外，受市場需求增加、價格回升、成本有所下降等因素帶動，1至8月，原材料製造業利潤同比增長22.1%，較1至7月加快10.0個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.5個百分點；消費品製造業利潤由1至7月下降2.2%轉為增長1.4%。



數據還顯示，1至8月，私營企業利潤增長3.3%，高於全部規模以上工業企業平均水平2.4個百分點，較1至7月加快1.5個百分點。