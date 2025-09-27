中方對聯合國安理會未能延長伊核協議深表遺憾

中評社北京9月27日電／中國常駐聯合國副代表耿爽26日表示，中方對安理會未能延長2015年伊朗核問題全面協議與核可該協議的安理會第2231號決議深表遺憾。



新華社報導，耿爽在表決後作解釋性發言時說，當前形勢已經到了迫在眉睫的關鍵階段。中方呼籲各方保持冷靜克制，繼續開展對話接觸，穩妥處理當前困局，避免緊張局勢升級。



耿爽說，在加沙戰火持續燃燒、中東局勢整體動蕩的背景下，中方敦促美方對伊朗提出的復談建議作出積極回應並明確承諾不再對伊朗發動軍事打擊。中方敦促歐洲方面放棄對伊推動制裁、施壓脅迫的做法。



耿爽指出，伊核協議初始參與方無條件回歸復談有助於推動政治解決伊核問題。相關各方應當秉持相互尊重精神，在平等的基礎上開展對話，努力尋找兼顧各方合理關切的最大公約數。安理會應發揮建設性作用，協助有關各方重建信任、彌合分歧。



耿爽強調，無論下一步伊核問題政治解決進程走向何方，伊核協議及安理會第2231號決議確立的核心目標和宗旨都不應放棄，分步對等、權責平衡等重要原則也依然有效。要繼續統籌核不擴散與和平利用核能目標，伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，各方應充分尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。



耿爽還說，作為伊核協議參與方，中方始終堅持核不擴散目標，堅持維護伊核協議權威性、有效性和完整性，推動各方忠實履行協議。美國退出伊核協議後，面對困局，中方積極推動各方對話接觸，通過談判化解分歧，發揮了積極和建設性作用。中方維護國際和平與安全的莊嚴承諾不會改變、尋求和平解決伊核問題的政治意願不會動搖、推動各方對話合作的外交努力不會放鬆。中方願同各方一道，秉持客觀公正立場，繼續為推動伊核問題全面政治解決作出不懈努力。