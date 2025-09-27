內塔尼亞胡聯大發言緣何遭強烈抗議？

中評社北京9月27日電／以色列總理內塔尼亞胡26日在聯合國大會一般性辯論發言，其發言遭遇多方抗議，與會多國代表紛紛起身離席。



新華社報導，本屆聯大會議上，延宕將近兩年的新一輪巴以衝突成為焦點之一。多國宣佈承認巴勒斯坦國，加沙“人間煉獄”的災難景象激起全球公憤。面對高漲的正義呼聲，內塔尼亞胡作出何種“辯解”？各方對其表態作何反應？其言論緣何遭到強烈抵制與抗議？



內塔尼亞胡如何“辯解”



內塔尼亞胡在當天的發言中為以色列在加沙地帶以及中東多國的軍事行動辯解，稱反對巴勒斯坦建國不僅是他本人及其領導執政聯盟的政策，也是以色列的“國策”。



內塔尼亞胡稱，以色列將消滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），此舉“將有助於推動以色列與阿拉伯國家關係正常化”。以色列已與敘利亞進行“認真談判”，以色列與黎巴嫩實現和平“也是可能的”。他表示，以色列是“替美國和歐洲國家”打擊哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝和伊朗。



內塔尼亞胡抨擊多個國家近期承認巴勒斯坦國，把國際社會對以色列的譴責歸咎於所謂“反猶主義”等因素。他還對巴勒斯坦民族權力機構持否定態度，聲稱巴勒斯坦人並不想在以色列旁邊建立國家，也不相信“兩國方案”，而是想要建立一個“取代以色列的巴勒斯坦國”。他認為，多國近期承認巴勒斯坦國是“大錯特錯”。

