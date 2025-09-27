爭取黃復興支持　趙少康、鄭麗文桃園同場拜票

中評社台北9月27日電／黃復興桃園黃國園黨部27日在桃園八德舉辦活動，代表黨主席候選人郝龍斌的資深媒體人趙少康、候選人鄭麗文出席拜票。趙少康表示，民進黨不得人心，不代表國民黨就能獲得民心，期盼郝龍斌擔任黨主席，輔選台中市長盧秀燕或是適合的人參選“總統”。鄭麗文則說，從風災看出民進黨如此冷血，一定要有積極的黨主席，呼籲大家支持。



中時新聞網報導，趙少康、鄭麗文先後參加活動，趙致詞後鄭麗文到場，2人也有握手寒暄。趙少康表示，國民黨主席的未來幾年任務非常艱鉅，民進黨執政不得民心，但是不是國民黨就能獲得民心？未來黨主席能穩穩當當、順利過渡，將來輔選盧秀燕或是適合的人選參選“總統”。黨主席也需要跟“立法院”、縣市首長、議長、副議長等密切的溝通，兩岸問題也要提出好的對策。



趙少康又說，郝龍斌有行政經驗，做過前黨主席吳敦義跟現任主席朱立倫的副主席，對黨務也熟悉，民調顯示高也是有原因。趙少康又說，郝龍斌形象不錯，當了8年的市長、“立委”，沒有聽過劣跡、貪污、腐敗、特權，這也是支持郝龍斌的原因。



趙少康致詞也說，北部藍營有優勢，南部綠營有優勢，盧秀燕不參選黨主席是因為要固守中部。他也提到，朱立倫有希望自己參選黨主席，但是若要參選，就不能經營媒體，而黨產會認定中廣欠“國家”77億元，沒有人敢買自己的股份。



趙少康又說，黨主席要跟在野合作，與“立院”、地方溝通，兩岸政策能“抓得穩”，他說，雖然選舉是國民黨的家務事，但也是台灣、“中華民國”的事情。

