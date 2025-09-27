參選黨主席身分遭質疑　羅智強秀聘書回擊

中評社台北9月27日電／國民黨主席改選將於10月登場，而候選人、孫文學校總校長張亞中昨日卻表示，同為候選人的國民黨團書記長、“立委”羅智強24日才取得“中評委”身分，但18日卻登記參選，質疑羅不符參選資格。對此，羅智強今日也拿出中常委聘書回擊指，自己參選資格100%沒有問題，若他資格有疑問，那麼張亞中上次參選資格也會有疑問。



中時新聞網報導，羅智強今日在臉書發長文表示，自己參選黨主席的資格有兩個，“一是中評委，一是指定中常委。”羅也指出，中評委參選和張亞中上一次一樣，在經過全黨代表大會追認之前，即投入黨主席選舉。如果他的資格有疑問，那麼上次張亞中的參選資格也會有疑問。



羅強調，更重要的是，自己另一個參選主席的資格，是“指定中常委”，他是這個會期的國民黨“立法院”黨團書記長，今年9月1日上任，依例書記長同時也是指定中常委，而現任主席朱立倫也頒發指定中常委聘書，任期就從9月1日開始，“所以參選資格，100%沒有問題。”



“書記長本身不是主席指定的，而是國民黨52位‘立委′共同選出來的”，羅智強補充，選舉方式是，先選首席副書記長，半年後再升為書記長；至於指定中常委，則是伴隨書記長身分的指定職位，目的是讓書記長可以參與中常會的決策。



張亞中昨在廣播節目中批評此次選舉“荒腔走板”，質疑羅還沒有參選資格。綜合媒體報導指，時間回到2021年，當年張亞中亦是以中評委身分，也是時任主席江啟臣2月17日宣布增聘中廣前趙少康、張亞中等6人為中評委，而張隔天就宣布參選黨主席，但江其實是3月23日才親自授予張亞中中評委聘書。