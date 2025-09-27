賴清德執政1年多給幾分？街訪高雄人不忍了

中評社台北9月27日電／賴清德執政已經1年多了，高雄民眾怎麼看？《高級酸新聞台》前往高雄隨機街訪，詢問民眾“賴‘總統′執政到現在1年多了，你願意打幾分呢？滿意度又是如何？”有民眾表示，當一個“總統”，不應該有那麼驕傲的心態，因為真的是世上苦人多。主持人李珮瑄則表示，多數民眾對賴清德打分數，其實都是在及格邊緣，甚至及格以下，也有不少人給出極低的分數。



中時新聞網報導，《高級酸新聞台》26日在YouTube公布最新街訪影片，地點在高雄，主持人李珮瑄隨機詢問民眾“賴‘總統′執政到現在1年多了，你願意打幾分呢？滿意度又是如何？”有一位女性民眾表示，“可以再跟大家溝通一點，感覺在朝小野大的情況，蠻需要溝通，和‘立法院′溝通”。一位先生則說，“看到就是政治鬥爭、大罷免這些，妳看一般的商店，一到晚上 就沒什麼人了嘛，觀光客也少很多啊，幾乎都沒有了啦”。



一位婦人表示，“不喜歡國民黨，所以也只能選民進黨了。有感的政績？我覺得順順的吧，就也沒有說特別好，也沒有說特別爛啊”。



還有一位婦人直言，“（賴清德）為人不喜歡，太驕傲了、沒有慈悲心。你當一個‘總統′，你不應該那麼驕傲的心態，因為真的世上苦人多。執政的話，你看一年多來，有替我們百姓做什麼？沒有在煩惱我們的經濟怎樣？沒有在煩惱我們的百姓生活怎樣？一直要鬥爭你自己的權力，這樣對嗎？這樣真的很不對。本來我對他印象很好欸，因為他很斯文、講話很有條理，但是這一次他對台南那一些事情，我也不高興罷免，你不好，不代表全部都不好啊，哪有罷30幾個，沒道理”。



李珮瑄做結論表示，他們這次來到高雄，真的上演一場大驚奇。因為聽到好多民眾主動跟他們分享，有人對於現在目前的執政黨執政，是相當不滿的。多數民眾對賴清德打的分數，其實都是在及格邊緣，甚至及格以下，也有不少人給出極低的分數；主要原因，還是來自於要他們努力去回想，過去一年多，“賴政府”執政有沒有什麼樣的德政政績，都想不出來。