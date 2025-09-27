賴清德最新民調上升　與柯文哲獲交保有關？

中評社台北9月27日電／根據《美麗島電子報》公布的最新9月“國政民調”，賴清德的信任度37.5%，增加1.5個百分點；不信任的有52.3%，下降2.8個百分點。而賴清德執政滿意度，有35.5%滿意，增加4.5個百分點；57.0%不滿意，減少3.5個百分點。媒體人吳子嘉認為，民眾黨前主席柯文哲獲交保，因為降低衝突，所以賴清德的民調會有上升的效果。



中時新聞網報導，針對賴清德最新民調上升，吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴清德最近做了幾件好事情，比如他去勘災，承諾災民，居住旅館的費用由“中央”給付，協調有30間旅社，目前可收700個人，這馬上有感，跟他的民調有直接關係。賴清德到了花蓮之後，他的態度非常的雍容，也沒有像“行政院長”卓榮泰吵架吵成這個樣子。



吳子嘉接著表示，還有明年薪水5萬元以下免稅等，都是目前賴清德這幾天所做的好事情，所以在他的民調上也反應出來。



吳子嘉認為，賴清德25日開始的表演，表演出來一個nice的賴清德，所以民調當然會高。他已經改變了，改變了新的策略，希望把他的民調恢復過來。



還有網友問到，請問“萊爾校長”的民調有回到35%嗎？是不是放了柯文哲，所以淺綠草回歸？吳子嘉應應指出，賴清德的民調有回到35.5%。賴清德把柯文哲放出來這件事情，讓他的民調會有上升的效果，因為降低衝突。降低衝突這個策略讓民進黨已經接受了，所以放柯文哲，賴清德的民調會高。