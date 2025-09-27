國民黨黨魁選舉最新民調：郝龍斌看好度第一

中評社台北9月27日電／國民黨主席選舉將至，此次候選人有“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前台北市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、前“國大代表”蔡志弘。根據《ETtoday新聞雲》今（27日）公布的最新民調顯示，在候選人看好度方面，民眾認為最有可能當選下一任國民黨主席的候選人為郝龍斌33.8%，其次為鄭麗文18.8%與羅智強14.2%。



根據《ETtoday新聞雲》報導，在候選人看好度方面，民眾認為最有可能當選下一任國民黨主席的候選人為郝龍斌33.8%，大幅領先其他候選人15個百分點以上；其次為鄭麗文18.8%與羅智強14.2%，兩人差距不到5個百分點，呈現第二名之爭；其餘候選人卓伯源4.2%、張亞中1.8%、蔡志弘0.6%三人占比接不到一成，另有26.4%表示不知道／沒意見。



針對“誰最沒有包袱可以帶領國民黨重返執政”，調查結果顯示，民眾認為鄭麗文19.4%是最沒有包袱可以帶領國民黨重返執政的候選人，小幅領先緊追在後的郝龍斌17.1%，領先幅度僅2.3個百分點，羅智強12.7%則位居第三；其餘候選人為張亞中3.1%、卓伯源2.7%、蔡志弘0.6%。



民調也顯示有高達90.8%民眾認為國民黨需要大規模改革，僅9.1%認為不需要大規模改革。進一步分析民眾認為目前國民黨最嚴重的問題，以“年輕族群支持度偏低”58.0%的比例最高，其次為“老藍男影響政黨形象”53.4%、“醬缸陋習、宮廷文化”49.3%、“缺乏清晰立場與願景”49.0%等。